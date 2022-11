Peter Campedelli è Campione del mondo di beach tennis

Peter Campedelli è il nuovo Campione del Mondo a squadre under 18 di Beach Tennis. Fresco di promozione in serie A con la Riccione Beach Arena, Campedelli si è confermato uno dei giovani più interessanti nel panorama mondiale, vincendo tutti gli incontri di doppio maschile che si sono disputati sulla spiaggia di Rio de Janeiro, in Brasile. A rappresentare l'Italia nella rassegna iridata, c’era anche Giulia Renzi, altra atleta della Riccione Beach Arena guidata dal tecnico pluricampione del mondo Matteo Marighella.