Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi batte il suo record stagionale a 2.33 e, sebbene non sia andato oltre il quarto posto, mette a segno ai mondiali di atletica di Eugene un obiettivo da molti ritenuto improbabile, visto il suo non ancora pieno recupero fisico. "Porto a casa l'essere stato un esempio di resilienza per l'Italia", ha commentato, abbracciando a fine gara l'oro qatariota Barshim arrivato a 2.37.