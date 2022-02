Rinviata la Discesa Libera, Fischnaller bronzo nello slittino

L'attesa discesa libera olimpica in programma alle 4 di questa mattina (ora italiana) è stata rinviata a domani alle 5. Ha vinto il vento forte che ha costretto gli organizzatori a posticipare prima e annullare poi la discesa per il venir meno delle condizioni di sicurezza. I discesisti ci riprovano domani quando il calendario vedeva già in agenda il Gigante Femminile. La discesa sarà pertanto incastrata tra le due manche del Gigante nel quale, ricordiamo, sarà al via anche la sammarinese Anna Torsani. Nel pomeriggio è arrivata la terza medaglia italiana: a conquistarla nello slittino è Dominik Fischnaller, bronzo.