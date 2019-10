Roglic vince anche la Tre Valli Varesine

Le vince tutte lui, questa volta anche con un po' di fortuna. Dopo aver trionfato alla Vuelta di Spagna e aver dominato il Giro dell’Emilia, Primoz Roglic conquista anche la 99a edizione della Tre Valli Varesine davanti a Giovanni Visconti e Toms Skujins. Lo sloveno ha dato scacco matto a 300 metri dal traguardo avendo la meglio su una concorrenza già decimata da quanto successo a 12 chilometri dall'arrivo. Seguendo una moto della televisione, un gruppo che comprendeva tra gli altri Nibali, Mollema, Formolo e Valverde ha sbagliato strada. Episodio strano, quasi comico per chi seguiva la corsa, e tutto comunque nella congiuntura astrale di un 2019 che per Roglic sarà indimenticabile. Ora lo sloveno pensa anche al Lombardia per chiudere in gloria, ma ci pensa anche Giovanni Visconti, secondo, vincitore del trittico lombardo e vicino alla conquista della Ciclismo Cup, una speciale classifica che assegna lo scudetto tricolore. Per il titolo a squadre è duello tra Neri Selle Italia KTM e Androni Giocattoli Sidermec. Un testa a testa ancor più interessante nel giorno nel quale la Lega del Ciclismo Professionistico ha deciso di denunciare l’UCI alla Commissione Europea per aver promosso politiche tese a "favorire gli interessi commerciali dell’UCI a danno delle squadre e degli organizzatori che non appartengono al World Tour".