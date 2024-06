Roma '24: tre azzurri in finale, Ehammer da record stagionale. In pista Sansovini e Gasparelli

Primo giorno di Europei a Roma e sono tre gli azzurri in finale. Nel lungo, Mattia Furlani sta ampiamente sopra il limite in una qualifica dominata dallo svizzero Simon Ehammer, che piazza addirittura la miglior prestazione dell'anno in 8.41. Nessun problema neanche nel triplo, per l'argento europeo indoor Dariya Derkach, e per Ludovica Cavalli, seconda di batteria nei 1500.

Nell'eptathlon Sveva Gerevini comincia con due record personali sui 100 ostacoli (13” 35) e nell'alto (1.80), per il terzo posto provvisorio a 2050 punti. Negli 800 vanno in semifinale Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici e Simone Barontini, mentre nei 100 ostacoli sono al turno intermedio Veronica Besana, Giada Carmassi, Elena Carraro e Hassane Fofana.

E tra oggi e domani tocca anche ai due sammarinesi presenti, entrambi impegnati nelle batterie dei 100 metri: Francesco Sansovini scenderà in pista stasera (dalle 21:10) mentre Alessandra Gasparelli sarà impegnata sabato mattina, dalle 10:50.