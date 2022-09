San Marino vince gara 5 e vede lo scudetto

E adesso, la doppietta è a un passo. San Marino trova due inning da fuoco e fiamme ed è abbastanza per conquistare nuovamente Parma, battuta 10-4 per un 3-2 che, a questo punto, vale il match point casalingo: se sabato a Serravalle faranno valere il fattore campo i Titani saranno campioni d'Italia per la sesta volta nella loro storia. E sarebbe il secondo scudetto in fila, per un bis che, curiosamente, si ripeterebbe esattamente 10 anni dopo quello precedente. Prima però c'è da fare un ultimo sforzo contro un Parma per nulla arrendevole e già capace di imporsi in trasferta, in gara2: dovesse andare male il primo tentativo di chiuderla, San Marino avrebbe comunque il vantaggio di giocare sul suo diamante anche nella bella di domenica.









Nell'ultima in terra emiliana, i campioni d'Italia mettono insieme 15 valide – più del totale delle tre gare precedenti – spiccando con le tre a testa di Pulzetti – senza errori – Lino e Batista. Il successo di gara5 comincia a prendere forma nella seconda ripresa, quando i singoli di Pulzetti e Ferrini e, nel mezzo il doppio da due punti di Batista valgono il 4-0 la prima fuga di serata. Parma comunque non barcolla e nella parte bassa dell'inning seguente dimezza le distanze con la valida di Gonzalez e il singolo di Mineo, con Tiago Silva che complessivamente tiene e mette argine alla risalita.

Poi resta tutto in stallo fino all'altra ripresa di dominio sammarinese, la quinta, nella quale arriva lo strappo decisivo. Valida interna di Ustariz, bunt di sacrificio per Epifano e Leonora va col singolo che sblocca nuovamente San Marino, da lì in avanti inarrestabile. Bunt di Pulzetti e terzo doppio di serata di Batista per il 6-2, quindi Parma cambia sul monte e il rilievo Capellano ne becca altri tre: prima centra Angulo, quindi incassa la valida di Lino e infine capitola su Celli, che va a un soffio dal fuoricampo e comunque porta a casa un doppio da due punti. Al cambio battuta Gonzalez mette un triplo e segna sulla volata di sacrificio di Mineo, il computo del 5° però dice 6-1 per un San Marino che si issa sul 10-3 e, di fatto, non rischia più.

Parma segnerà solo un'altra volta, nel 7°, ancora sull'asse Gonzalez-Mineo, troppo poco per rimettere in bilico la questione. E ora si torna definitivamente in Repubblica, con San Marino che sabato, a partire dalle 20:30, ha l'occasione per chiudere il discorso e confermarsi campione d'Italia.