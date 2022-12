Prova epica di Sofia Goggia che vince la discesa di St. Moritz di Coppa del Mondo nonostante una mano fratturata. L'azzurra si era infortunata nella discesa di venerdì, chiusa al 2° posto dietro Curtoni, ed era stata operata già in serata, in modo da poter partecipare alla gara odierna. Battute Stuhec e Weidle per quello che è il suo 20° successo in carriera.