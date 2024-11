Sci, il re dello Slalom è sempre Noel

I pali stretti battono bandiera francese e fanno sempre rima con Clement Noel. Che oltre al finale, non cambia nemmeno il copione. Prima manche aggressiva, vuoto alle sue spalle, controllo della seconda. Il re è ancora lui. Bis stagionale, 2 su 2 dopo Levi e pettorale rosso da leader di Coppa. Per Noel sono 12 vittorie nel circo bianco, in una gara con tanti big già in difficoltà dall'inforcata di Feller alla mancata qualificazione di Strasser e dove sono usciti Pinheiro Braathen e Hirscher. Alla spalle del vincitore lo svedese Kristoffer Jakobsen, autore di una eccellente seconda manche condita con una bella rimonta da 6 posizioni e quasi da scacco matto. Terzo McGrath e quarto il figlio d'arte Steven Amiez. Senza Tommaso Sala, la piccola Italia è tutta nel diciassettesimo posto di Alex Vinatzer. Pippo Della Vite fuori nella prima, Tobias Kastlunger e Stefano Gross ancora più indietro.