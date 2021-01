Sci: Schwarz domina lo slalom speciale di Schaladming

A Schladming nevica e lo slalom notturno di coppa del mondo si svolge nella magica atmosfera che il francese Julien Lizeroux ricorderà a lungo. Il 41enne ai saluti nella sua 173esima gara in Coppa del Mondo. Doppio argento mondiale, 3 volte vincitore in coppa, lascia un grande dello sci, non solo per quanto fatto in pista. La “night race” vede il dominatore della generale di Coppa del Mondo Alexis Pinturault dover cedere a colui che tra i paletti, soprattutto se poi sono quelli di casa, si trova maggiormente a suo agio come il 25enne Marco Schwarz. Si deve accontentare del terzo posto Pinturault ma è un podio che gli permette di allungare ulteriormente su Marco Ordematt. 860 i punti del francese in classifica generale di Coppa del Mondo 607 quelli di Ordematt.





A trionfare a Schaladming è il carinziano Marco Schwarz che nei prossimi due slalom in programma sabato e domenica a Chamonix, potrebbe già chiudere i conti per la sfera di cristallo di specialità, così come al tempo stesso balzare al secondo posto della overall. L'austriaco è veloce e perfetto tra i pali sulla neve fresca e non può nulla il francese Noel migliore di lui nella prima manche, e nella parte alta della seconda, prima di cedere a metà percorso, e pagare un +68 al traguardo. Poi tutti gli occhi rivolti al cancelletto dove si presenta come leader della prima Manuel Feller. Il 28enne austriaco sa di dover fare una grande gara per poter restare davanti al connazionale e forse proprio la pressione lo tradisce. Fuori dopo pochi paletti. Continua la serie nera di Alex Vinatzer Il gardenese, con il quinto risultato consecutivo senza punti. Risale Manfred Moelgg che chiude ottavo lo slalom miglior risultato stagionale che lo porta ad una trentina di punti dal possibile ritorno nei 15: Chamonix sarà decisiva anche per il veterano della nazionale e sarebbe un passo fondamentale pensando poi allo slalom iridato del prossimo 21 febbraio.