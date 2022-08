Serena Williams si qualifica al secondo turno degli Us Open e regala una nuova puntata alla telenovela del suo ritiro. Più volte annunciato, la quarantenne che ha demolito tutti i record ha affermato in conferenza stampa di non aver ancora deciso la data: "Potrebbe essere l'ultima stagione come no". Sul campo, Serena ha dimostrato ancora di esserci eliminando in 6-3 6-3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic.