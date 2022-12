Shiffrin da record: tripletta a Semmering, 80 vittorie in carriera e 50 in slalom

È una serata da urlo per Mikaela Shiffrin che, a Semmering, entra sempre di più nella storia dello sci alpino. La statunitense fa tripletta in Austria e, dopo i due “hurrà” nel gigante, trionfa anche nello slalom speciale notturno conquistando quello che è la vittoria numero 80 della sua straordinaria carriera. Impreziosita anche dal record di 50 successi in slalom: mai nessun atleta aveva vinto così tante gare in una singola disciplina. Semmering porta bene alla Shiffrin: sempre qui arrivò, nel 2016, l'altra e unica tripletta. Quest'anno è stato un assolo della “regina delle nevi”, anche tra i pali stretti: approfittando dell'errore di Sven Larsson, Mikaela chiude davanti a tutti prendendosi il pettorale rosso di disciplina e allungando nella generale di Coppa del Mondo, avvicinandosi a quello che sarebbe la sua quinta sfera di cristallo.

Esulta la Shiffrin e festeggiano anche gli Stati Uniti per la doppietta ottenuta grazie al secondo posto di Paula Moltzan, al primo podio in Coppa del Mondo togliendo le gare in parallelo. La Moltzan chiude a 29 centesimi dalla connazionale e davanti alla tedesca Lena Durr, terza a 34. Nessuna italiana, invece, qualificata per la seconda manche con Marta Rossetti prima delle escluse in 31^ posizione. A Semmering si chiude l'anno solare dello sci, si ripartirà con il doppio slalom di Zagabria del 4 e 5 gennaio. Shiffrin pronta ad eguagliare l'ennesimo record, le 82 vittorie di Lindsey Vonn.