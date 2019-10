Siglato un protocollo d'Intesa tra la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Federazione sammarinese Sport Speciali

Raggiunto l'accordo per la sigla di un protocollo d'intesa tra la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Federazione sammarinese Sport Speciali. Finalità del Protocollo è quella di creare una nuova sinergia tra le due Federazioni, dando la possibilità di conoscere ed intrecciare nuovi contatti sia dal punto di vista tecnico quindi nella partecipazione da parte di allenatori e dirigenti a corsi e seminari, sia dal punto di vista prettamente agonistico quindi sulla partecipazione degli atleti a collegiali. La firma sul protocollo è stata messa dai due Presidenti delle due Federazioni, Roberto Valori per l'Italia e Filiberto Felici per San Marino