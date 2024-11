Singapore, Coppa del Mondo in vasca corta: Razzetti, Pilato e Ceccon a podio

A Singapore brilla la stella di Alberto Razzetti. Il genovese è grande protagonista della seconda giornata di gare alla Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Due terzi posti per il classe '99: il primo nei 200 misti dietro al britannico Scott e soprattutto al francese Leon Marchand che si è preso la scena frantumando il record del mondo di Lochte che resisteva da 12 anni. 1:48.88 il crono fatto segnare da Marchand, nuovo confine per la specialità. Razzetti poi si è ripetuto nei 200 farfalla: ancora una volta sul gradino più basso del podio in 1:51.96. Oro per l'eterno sudafricano Chad le Clos, argento all'americano Julian.

Sorride anche Benedetta Pilato: la giovanissima pugliese abbatte la barriera dell'1:05 nella finale dei 100 rana femminili, stampando un 1:04.56 che significa medaglia di bronzo alle spalle della cinese Qianting e della bielorussa Zmushka. Soddisfatta Pilato, in crescendo nel corso di questa Coppa del Mondo. L'ultimo podio di giornata arriva dai 100 stile con Thomas Ceccon: l'oro di Parigi lancia segnali importanti e, dopo il terzo posto nei 100 misti di 24 ore prima, migliora il risultato chiudendo secondo ad appena 16 centesimi di ritardo dal primatista – campione mondiale e olimpico – Pan Zhanle.

Altro record del mondo, invece, nei 100 dorso femminili: lo fa segnare Regan Smith, che migliora di 14 centesimi il primato che lei stessa aveva stabilito una settimana fa a Incheon. 54.27 diventa il nuovo tempo da battere nella disciplina.