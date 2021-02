Slalom: vince Foss Solevaag, Vinatzer ai piedi del podio

L'Italia s'illude di chiudere il Mondiale di casa col botto, invece arriva il risultato più amaro che ci sia. Nello Slalom Foss Solevaag è d'oro in un podio per due terzi occupato dalla Norvegia, con Pertl e Kristoffersen che seguono di 21 e 46 centesimi. E ai piedi del podio, a 1” 20, c'è Alex Vinatzer, che al termine della prima manche era secondo a 14 centesimi da Pertl. Nella discesa decisiva però parte bene ma non riesce a prendere velocità, così, alla fine, per gli azzurri ci sono solo due medaglie, l'oro di Bassino e l'argento di De Aliprandini.

Chi viceversa si esalta nella seconda prova è Kristoffersen, 6° al cancelletto e portatosi in testa senza troppi affanni. Prima di lui, il favoritissimo Schwarz era uscito di scena e Pinturault era stato estremamente anonimo. Dopo di lui invece nei primi intermedi saltano sia Noel – poi comunque arrivato al traguardo – che Jakobsen, così il norvegese comincia a credere al podio. La speranza di vittoria gliela toglie il connazionale Foss Solevaag: già oro nella gara a squadre, terzo con 16 centesimi di ritardo nella manche d'apertura e perfetto nella replica, con quasi mezzo secondo sul compagno di squadra. Vinatzer conferma di essere ancora un po' indietro sulla neve “salata” ed esce in fretta dai discorsi importanti, così resta solo Pertl. Sorprendente nel suo essere lì davanti e comunque eccezionale nel portare a casa la sua prima medaglia iridata, che però, per la gioa di Foss Solevaag, è solo d'argento.