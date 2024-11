Sorpresa alle Finals WTA, la Swiatek è già fuori

Sono rimaste solo le Fab Four a giocarsi le Finals WTA. E se è mancato il pubblico a Ryadh non sono mancate le sorprese. La più clamorosa quella dell'eliminazione di Iga Swiatek, seconda testa di serie e prima favorita del girone. Inutile per la polacca aver rullato la riserva Kasatkina, perché la contemporanea vittoria di Krejcicova su Coco Gauff ha reso vano la passeggiata. Quella della giocatrice ceca è stata una vittoria di sostanza, arrivata grazie ad una maggiore solidità rispetto alla ventenne americana che ha giocato di gran lunga il peggior match delle sue Finals.

Certo motivazioni differenti con Gauff già in semifinale, che alla quale questa sconfitta costa il primo posto. Un guaio vista che la sua avversaria sarà Aryna Sabalenka in un match che sulla carta non le concede troppe chances. Si parte nel pomeriggio con Krejcikova-Zheng sulla carta molto più aperta della seconda semifinale. Ieri sera brutta botta per Errani/Paolini, fuori dalle semi del doppio dopo aver fallito due match point. Mentre a Torino si accendono i riflettori sulle Atp Finals, con Sinner in singolare certo, ma anche con Vavassori-Bolelli nel torneo di doppio.