Talita Giardi ha superato il primo turno ai Campionati Italiani Under 14

Talita Giardi ha superato nel weekend il tabellone di qualificazione e questa mattina è scesa in campo contro la 2.8 Sofia Bartolucci, imponendosi per 3-6 6-2 6-1. Nel pomeriggio, insieme a Diana Rolli, tornerà in campo nel tabellone di doppio contro la coppia Cossari – Cocomazzi. Si è fermato alle qualificazioni, invece, il cammino di Silvia Alletti nel Campionato Italiano Under 15 in corso a Velletri. L’allieva della Scuola Federale ha superato al primo turno Elisa Candidi (6-4 6-1) ma si è poi dovuta arrendere alla 2.6 Francesca De Matteo (6-1 6-0). Nei giorni scorsi, invece, Giorgia Benedettini si è aggiudicata la Conclusione del tabellone di Terza Categoria dell’Open femminile del Tennis Club Viserba. La sammarinese si era qualificata al main draw ed era stata poi eliminata al secondo turno dalla testa di serie numero 2.