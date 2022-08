Tamberi si ferma a 2.20 e chiude quinto

Il campione del Commonwealth Broadbell bissa il successo di poche settimane fa e firma sotto il cielo di Losanna il record personale nei 110 metri a ostacoli con il crono 12.99. Dietro di lui Tray Cunningham che chiude con 13.10 e poi il campione del mondo Holloway terzo con 13.11. Nella gara del giavellotto maschile è il campione olimpico in carica, l'indiano Chopra che lancia a 89.08 e si aggiudica il primo posto. Secondo il ceco Vadlejch con 85.88 e terzo lo statunitense Thmpson. Primato mondiale e stagionale per Ingebrigsten che domina nei 1500 metri in 3'28''05. Splendida la prova del norvegese che stacca tutti i rivali a 300m dall'arrivo e lascia dietro la sua scia il keniano Kipsang e l'asutraliano McSweyn. E' un 3000 siepi pieno di grandi star a scendere in pista, tra cui Embaye, Norris e Monson. A poco più di un giro dalla fine restano davanti in sette ma dalle retrovie arriva la rimonta della burundiana Niyonsaba che vince con il record di 8'26''80. Secondo posto per la statunitense Monson, che aveva provato a sorprendere tutti con una volata lunghissima, terzo per la keniana Chebet. La grande favorita dei 100 m donne Fraser Pryce non è al via all'inizio della gara, probabilmente a causa di un problema dell'ultima ora, e la grande stella Thmpson-herah registra una falsa partenza iniziale che la costringe a lasciare la pista. Vittoria a sorpresa per la statunitense Hobbs che chiude in 10''87, secondo posto per la giamaicana Jackson e terzo per la ivoriana Ta Lou. Nei 3000 siepi il marocchino El Bakkali resiste all'attacco delle due lepri Kipsang e Jones e si impone sul finale con il crono di 8'02''45. L'azzurro Zoghlami chiude decimo in 8'25''63. Nei 100 ostacoli grande prestazione della portoricana Camacho Quinn che si impone con un perentorio 12"34, seguita dalla nigeriana Amusan e dalla statunitense Jones che firma il record personale in 12''47.