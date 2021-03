Tappa a Roglic sempre più padrone della corsa

Un'altra dimostrazione di forza di Primoz Roglic, un'altra strepitosa vittoria che avvicina lo sloveno al trionfo finale. Nella giornata più dura il leader della generale ha fatto la differenza. Giornata campale con tanti tentativi di fuga, il più importante dei quali promosso da Campanaerts cui si sono aggiunti Elissonde, Perez, Lutsenko, Rui Costa e Taramae. Il gruppo ha sempre controllato che l'iniziativa restasse a distanza di sicurezza e così via via gli attaccanti sono stati riassorbiti. Quando Teuns ha cercato di accelerare per dare un colpo decisivo alla classifica, si è preso la porta in faccia da Roglic che si è messo subito a ruota e, valutate le forze in campo, è partito da solo. Fino al traguardo la maglia gialla ha tirato e contenuto i generosi tentativi di rimonta di Laporte e Mattews. Secondo successo stagionale per lo sloveno che rafforza ulteriormente la sua leadership nella classifica generale. Da segnalare la caduta e il ritiro, in avvio di giornata, per lo statunitense Brandon McNulty che occupava alla partenza il terzo posto nella generale.