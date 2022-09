Tennis: Federer annuncia il ritiro, "Laver Cup ultima gara"

Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram, dichiara che la 'Rod Laver Cup' della prossima settimana sarà l'ultimo impegno e poi non parteciperà più a tornei dello slam o dell'Atp. In carriera ha vinto 20 titoli del grande slam e in tutto 103 tornei da professionista. Dopo vari infortuni l'ultima sua apparizione risaliva ormai ai quarti di finale a Wimbledon nel 2021.

"Ci ha deliziato per anni con il suo immenso talento, scrive su Twitter Gian Primo Giardi, presidente Cons - resterà nella storia del tennis e dello sport in generale. Una leggenda"

He delighted all of us with his immense talent for many years,he will remain in the history books of tennis and sports forever, a legend!! Many Thanks @rogerfederer https://t.co/IyCkJ18wL4