Tennis: Nole Djokovic fuori a Montecarlo

Risultato clamoroso a Montecarlo dove si registra l'eliminazione di Nole Djokovic. Il numero 1 al mondo è stato battuto nel terzo turno del master 1000 del Principato dopo poco più di due ore di gioco dal britannico Daniel Evans. 6-4 e 7-5 il punteggio finale, al termine di una partita segnata dagli errori del tennista serbo, non proprio al top e mai in grado di rispondere a Evans. Grande risultato per il numero 33 al mondo capace di ritagliarsi un grandissimi risultato. Tanti i falli commessi da Djokovic, ben 24 solo nel primo set. Il numero 1 al mondo aveva superato al secondo turno Jannik Sinner e con questo ko vede perdere l'imbattibilità in questo 2021. Dopo la partita è stato lo stesso Djokovic a sottolineare la brutta prestazione riconoscendo di aver giocato una delle sue peggiori partite sulla terra rossa.