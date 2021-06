Novak Djokovic è per la quinta volta finalista del Roland Garros di Parigi, dopo avere sconfitto in semifinale Rafael Nadal in quattro set; 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 nella partita considerata una 'finale anticipata' tra le due maggiori teste di serie del torneo. Domani affronterà Stefanos Tsitsipas, che disputerà la sua prima finale in un Grande Slam. L'Eliseo ha eccezionalmente consentito agli spettatori del torneo di seguire tutta la semifinale, in deroga al coprifuoco.