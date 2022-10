Tour de France 2023: si passa per Pirenei, Massifs e Alpi

3404 chilometri, 21 tappe con una sola cronometro (in salita). Il Tour de France 2023 festeggia l'edizione numero 110 attraversando tutte le montagne. Saranno 8, infatti, le frazioni in altura per questa “Grande Boucle” che partirà il primo luglio oltreconfine, dai Paesi Baschi e più precisamente da Bilbao. Subito due tappe movimentate e insidiose, la seconda sulle celebri strade della Clasica di San Sebastian. La terza è quella del rientro in patria, con l'arrivo posto a Bayonne. Dalla quinta si inizia già a salire con i Pirenei, alla sesta ci sono due ascese mitiche al Col d'Aspin e al Col du Tourmalet con un dislivello di 3750 metri. Non male. A metà Tour la grande novità, o meglio, il grande ritorno: i corridori torneranno a scalare i Massifs, le zone montagnose nel cuore della Francia. E alla tappa numero 9 c'è la scalata al Puy de Dome, altra strada mitica che mancava addirittura dal 1988. Patrimonio Unesco, luogo leggendario per il ciclismo francese. Un tratto sarà vietato al pubblico per ragioni di sicurezza e di conservazione del patrimonio. Dopo i Massifs alcune tappe per velocisti e poi la chiusura montuosa sulle Alpi. Tutto ciò per poi arrivare al 23 luglio con la solita passerella finale sugli Champs Elysèes di Parigi. Qui si scoprirà se Jonas Vingegaard, vincitore lo scorso anno, sarà riuscito a confermare la maglia gialla, se ci sarà il ritorno degli sloveni Roglic e Pogacar oppure se sarà tempo di un'altra piacevole sorpresa. Un Tour de France - per ora - solo presentato alla Porte Maillot di Parigi ma che tutti non vedono l'ora di vivere.