Tour de France. a Bruxelles vince ancora l'Olanda

È il Tour de France, si corre in Belgio e domina l'Olanda. Dopo la tappa d'esordio, la Grand Boucle lascia le tende a Bruxelles anche per la cronometro a squadre e a imporsi è ancora la Maglia Gialla Teunissen. Ovviamente insieme alla sua Jumbo-Visma, favorita dal percorso completamente pianeggiante e dominante fin dal primo intertempo. E ora la vetta della generale è tutta della squadra olandese, con Kruijswijk – uomo classifica del team -Van Aert, Tony Martin e George Bennett in ritardo di 10” rispetto al leader.

Seguono i ciclisti della Ineos di Thomas, Bernal e Moscon e la Deceunick-Quick Step di Viviani, rispettivamente seconda e terza nella prova di oggi con 20” e 21” di distacco. Moscon - che al pari dei suoi compagni è a 30” da Teunissen - è il migliore degli italiani, mentre Nibali è a 46” dalla Maglia Gialla. Il trionfo dei tulipani chiude la fase estera del Tour che domani sbarca in Francia con la Binche-Épernay: ad attendere la carovana ci sono 215 km mossi, che potrebbero favorire una fuga o i cacciatori di tappe.