Tour, Pogacar: "Pazzesco tornare in giallo sugli Champs-Élysées"

"E' semplicemente pazzesco qui sugli Champs-Élysées, arrivarci in maglia gialla ancora una volta con una squadra incredibile. Ci siamo divertiti oggi e ora è tempo di festeggiare", così il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar. "Ci divertiremo e questo conta come una festa. L'inizio della tappa è stato bello, con calma. Ci siamo divertiti a chiacchiere tra di noi. Poi siamo arrivati qui sul pavé ed è stato di nuovo una corsa a tutto gas, come ogni giorno. Non riesco ad esprimere come mi sento da quanto sono felice. Con tutte le persone che ho intorno... E' tutto un altro livello. Resterò motivato nei prossimi anni, ma quello che verrà dopo, verrà dopo...Non sono stressato per questo. E' stato abbastanza diverso. Rispetto lo scorso anno, mi sono sentito più forte, incredibilmente motivato. Quest'anno, sono ancora qui, sul gradino più alto del podio, ma le sensazioni sono molto diverse. Il nuovo Cannibale? Non posso paragonarmi agli altri corridori. Ogni corridore ha il suo stile e la sua personalità. Ogni corridore è unico. Non credo sia rimasto nulla. Mi godo la vita, il lavoro duro, amo il ciclismo e queste sono le cose più importanti".