Un grande Wawrinka accende l'Atp Basilea

Non incanta Andy Murray, ma si salva l'ex numero uno del mondo nel match di primo turno. Opposto al russo Roman Safiulin, lo scozzese è rientrato rimontando un set di svantaggio e soprattutto nel terzo set è riemerso quando era finito nell'angolo. Ma c'è tanto dello follia dello sconfitto in questo epilogo.

Avanti 4-1 nel terzo e decisivo set, ha deciso di fronteggiare una palla break servendo da sotto e, non contento, ha poi fallito a rete il più facile dei punti. Di li in poi Safiullin ha abbandonato mentalmente il match girato senza colpo ferire 6-7 6-3 6-4. Murray chiude e va avanti forte di 5 games consecutivi vinti. Clou del programma il match serale con l'idolo di casa Stan Wawrinka. Nella fase finale di una brillante carriera e palesemente fuori condizione, lo svizzero si è aggrappato al suo infinito talento e al tifo di un pubblico quasi sudamericano.

A far le spese di questo incantesimo Casper Ruud, numero 2 del mondo e fresco finalista agli Us Open. Un reak per set per prendersi la scena e regalarsi un'altra notte da campione, la seconda dal suo rientro dopo quella nella quale batté Medvedev a Metz. Negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, numero 44, per capire quanto un paio di giorni possano bastare a recuperare per un grande talento che fino a pochi mesi fa aveva deciso di smettere.