Ancora una vittoria per Sofia Goggia che ha dominato la discesa libera in Val d'Isere e ha centrato la settima vittoria consecutiva nella specialità. Una prova strepitosa per la campionessa olimpica che da metà gara in poi ha fatto il vuoto chiudendo con il tempo di 1:41.71. Seconda posizione la statunitense Johnson e terza per l'austriaca Mirjam Puchner. Per Sofia Goggia si tratta della quindicesima in Coppa del Mondo, un successo che le permette di agganciare Isolde Kostner.