Vingegaard mette le mani sul Tour, che bel gesto con Pogacar

Vingegaard mette le mani sul Tour 2022. Il danese in maglia gialla precede Pogacar di 1'04 e allunga in classifica generale dopo la 18' tappa, da Lourdes a Hautacam. Al termine dei 143 km di tappa è proprio la maglia gialla a trionfare davanti a tutti. Per l'atleta della Jumbo è il secondo successo al Tour 2022. Il vincitore della Settimana Coppi e Bartali del 2021, quando vinse anche due tappe, tra le quali quella di San Marino, pedala verso il primo grande successo della carriera. Vingegaard mette in difficoltà Pogacar sulla salita che domina Lourdes, vince e porta a 3'26 il vantaggio a tre tappe dalla fine. Una grande tappa quella vinta dal danese, protagonista anche di un bel gesto quando Pogacar termina a terra dopo una curva. La maglia gialla potrebbe incrementare il vantaggio, invece rallenta, si gira e aspetta il suo principale avversario. Bella la stretta di mano tra i due. Terzultima tappa di 189 km, Castelnau Magnoac-Cahors, ultima occasione per i velocisti.