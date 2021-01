Volley, Busto Arsizio facile in casa di Trentino

L'ascesa di Busto Arsizio non si ferma sul parquet del Trentino, liquidato con un comodo 3-0. Il quarto successo in fila delle bustocche, sempre più solide al sesto posto e con nel mirino la quarta piazza, quella buona per saltare un turno playoff. Ora sono 6 le lunghezze a separarle da Chieri, che però ha anche una gara in meno. Una rincorsa ancora lontana dal compiersi, ma che al Sanbapolis non trova opposizione. Contro un Trentino ancora fuori condizione dopo il lungo stop e che ora è inseguitrice delle ospiti anche in proiezione, visto il -10 e le tre partite in più da recuperare.





Non solo il risultato finale, anche i singoli parziali raccontano di un dominio incontrastato di Busto Arsizio. Il set d'apertura si consuma in un rapidissimo 14-25, nel successivo le trentine ci mettono più agonismo e almeno nelle prime battute si assiste a una gara equilibrata. Un andazzo che alla lunga non regge, perché il turno di servizio di Stevanovic scava il solco e anche qui ne esce un eloquente 16-25. E nel terzo non va diversamente: si resta in bilico fino al 10 pari, poi Busto fugge e completa l'opera con un 19-25. Miglior marcatrice dell'incontro Gray, con 16 punti.