Vuelta: tappa 15 ad Arensman, Roglic e Mas accorciano su Evenepoel

Alla Vuelta è giorno di riposo e per la maglia Rossa Remco Evenepoel sa di ottima notizia. La terza settimana si chiude sulla Sierra Nevada col successo del promettente Thymen Arensman, che si prende la tappa 15 – 152 km con partenza da Martos -con 1'23 su Enric Mas e 1' 25” su Miguel Angel Lopez. E in un certo senso il vincitore di giornata è proprio Mas, che nella generale recupera 42” e ora è 2' 01” da Evenepoel. Nel mezzo poi c'è anche Primoz Roglic, che a sua volta accorcia di 15” ma può rimproverarsi per non aver attaccato prima il capoclassifica, che così conserva un vantaggio di 1' 34”: a 6 tappe dall'arrivo di Madrid il belga necessita di ritrovare lo smalto, considerando che il campione in carica, nelle ultime due giornate di gara, gli ha ripreso più di 1'.

Nella frazione domenicale il primo a mettersi in proprio è Craddock, partito sulle rampe dell'Alto del Purche, tratto di 9 km con pendenza media del 7,5% e punte del 17%, salvo essere ripreso già prima dello scollinamento. A fare sul serio si comincia sull'Alto Hoya de la Mora, dove i picchi di pendenza toccano il 20%: Roglic attacca ed Evenepoel tiene il passo, contenendo i danni. Su tutti però spicca Arensman, che allunga sul resto degli inseguitori e va a prendersi il suo primo successo di questa edizione.