Zanardi trasferito al San Raffaele: "condizioni instabili"

"Condizioni cliniche instabili". Per questo Alex Zanardi è stato trasferito dalla struttura di Villa Beretta all'ospedale San Raffeale di Milano dove è ora ricoverato in terapia intensiva. La notizia in una nota di Claudio Zanon, direttore sanitario dell'ospedale Valduce a cui fa riferimento Villa Beretta, che aggiunge che 'non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso'.

Zanardi è stato vittima il 19 giugno di un terribile incidente vicino Pienza durante una gara non competitiva quando la sua handbike aveva invaso la carreggiata opposta e un camion lo aveva investito. Ricoverato nell'ospedale di Siena, il 21 luglio era stato trasferito per l'avvio di una lunga fase di riabilitazione nella struttura del Lecchese.