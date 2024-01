Zazzeri: "A Doha per confermarsi, un'altra medaglia olimpica sarebbe un sogno"

Nel video le interviste a Lorenzo Zazzeri e Costanza Cocconcelli

Tra i nomi di punta del Meeting del Titano ci sono Lorenzo Zazzeri e Costanza Cocconcelli, entrambi primi in graduatoria rispettivamente nei 50 stile e nei 100 farfalla. I due azzurri saranno in gara ai Mondiali di Doha, in programma a febbraio: Zazzeri - argento olimpico a Tokyo - punta a incrementare un personale palmares iridato che comprende un oro nella 4x100 misti e un argento e un bronzo nella 4x100 stile.

"La staffetta italiana punta a confermarsi sul podio a 6 mesi dalle Olimpiadi - spiega Zazzeri - abbiamo già due elementi sotto i 48 a inizio stagione, manchiamo io e Manuel per ritrovare il giusto smalto, puntiamo in grande. In vista di Parigi, la seconda medaglia olimpica consecutiva sarebbe un sogno. E mi piacerebbe tornare ad essere in finale nei 50 stile. Sto ritrovando la giusta velocità dopo la pausa dell'anno scorso per motivi di salute, credo che quest'anno potrei riuscire a nuotare i miei personali. Una medaglia nei 50? è tutto aperto, a Tokyo l'ho mancata per due decimi, quindi perché no? L'obiettivo è quello, si punta alle stelle e mal che vada si arriva alla luna".

"59" e mezzo è un buon tempo, sono soddisfatta - dice Cocconcelli - probabilmente non sarà una gara che porterò al mondiale ma è stata una buona esercitazione. A Doha farò la 4x100 stile, cercheremo di fare il possibile per portarla all'Olimpiade e portare a casa una buona prestazione, cercando di migliorare il tempo fatto a Fukuoka nella scorsa edizione".