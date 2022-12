Basket: Boston domina Nba, Jokic trascina Denver

Sul parquet, nei giorni delle feste di Natale, Boston si conferma leader in Nba. Nelle gare disputate per il Christmas day i Celtics si sono aggiudicati il big match battendo i Milwaukee Bucks 139-118, in una sfida tra le migliori del campionato americano di basket in cui Boston ha allungato a +19 frenando la rimonta degli avversari. Jayson Tatum e Jaylen Brown mettono insieme 70 punti, 41 realizzati dal primo. Per Milwaukee altro passo falso dopo i ko contro Cleveland e Brooklyn.

Tra le altre partite successo di Golden State che batte Memphis 123-109 nonostante l'assenza di Steph Curry (fermato da 5 gare da un infortunio alla spalla) in un match che fa tornare il sorriso agli Warriors - reduci da sette sconfitte in nove partite. Gara molto combattuta quella vinta all'over time da Denver su Phoenix 128-125: una maratona che ha premiato i Nuggets che si aggiudicano la settima partita sulle ultime otto. Protagonista in campo Nikola Jokic, che chiude con 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist.