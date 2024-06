I padroni di casa vincono 64-59 e giocheranno per l’oro con Malta mentre i biancoazzurri sfideranno Gibilterra nella finale per il 3° e 4° posto. In una partita dai tanti saliscendi, la Nazionale di coach Valentini riesce a mettere il naso avanti diverse volte e anche a 3’ 10” dalla fine col canestro di Felici, ma nella rumba degli ultimi minuti gli andorrani trovano i canestri decisivi e tagliano il traguardo vincenti.