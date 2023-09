Curiosità e attesa per scoprire la nuova stagione che partirà con la novità della serie C unica. La Pallacanestro Titano è al lavoro per il debutto stagionale agli ordine di coach Piero Millina. Tra conferme e novità i Titans inizieranno la stagione in trasferta sul parquet di Todi il prossimo primo ottobre.

(Nel video l'intervista con Piero Millina - coach Pallacanestro Titano)