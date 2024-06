Europei Piccoli Stati, San Marino cede a Malta nella seconda giornata: 52 - 92

Non ce la fa San Marino contro Malta, nella seconda giornata degli Europei dei Piccoli Stati in corso ad Andorra. Dopo la vittoria dell’esordio, i ragazzi di coach Valentini devono lasciare spazio a Malta, che s’impone 92-52 grazie ai 26 punti e 14 rimbalzi in 14 minuti di Deguara. I bancoazzurri provano ad opporre resistenza ma i maltesi sono inarrestabili già dal primo tempo, chiudendo anticipatamente la partita.

Il tabellino

SAN MARINO – MALTA 52-92

SAN MARINO: Macina 11 (4/5, 1/6), Borello (0/1), Moretti 7 (2/6, 1/6), Fiorani 7 (1/3, 1/4), Botteghi 6 (2/6, 0/1), Guida 2 (0/1, 0/2), Mularoni 4 (2/4), Zanotti 3 (0/1, 1/5), Cadiman 10 (3/8, 1/4), Riccardi 2 (1/2, 0/3), Ugolini ne. All.: Valentini.

MALTA: I. Felice Pace 3 (1/2 da tre), Bugeja 13 (2/3, 2/4), A. Felice Pace 3 (1/5 da tre), Tomasi 11 (3/6, 1/4), N. Xuereb 8 (1/2, 2/5), K.J. Xuereb 6 (2/2, 0/1), Scerri 5 (1/2, 1/7), K. Cassar 6 (3/10, 0/1), N. Cassar 4 (2/2, 0/1), Deguara 26 (11/15), Brincat 3 (1/4 da tre), Sjoberg 4 (0/3, 1/2). All.: Fenech. Parziali: 8-23, 17-46, 39-65, 52-92. NOTE: tiri liberi San Marino 7/18, Malta 12/21. Rimbalzi San Marino 37 (Botteghi e Zanotti 6), Malta 66 (Deguara 14). Assist San Marino 7 (Macina 3), Malta 26 (K. Cassar 6).