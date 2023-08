I 12 azzurri ai mondiali 2023

Il 25 agosto inizieranno i mondiali di basket in Giappone, Indonesia e Filippine e sono stati resi noti i dodici giocatori che rappresenteranno l'Italia. Marco Spissu, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Giancarlo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mouhameth Diouff, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola, Luigi Datome. Il playmaker Marco Spissu è stato l'eroe inatteso degli europei dello scorso anno, dando un decisivo contributo nell'eliminare la Serbia di Nikola Jokic. Nicolò Melli è il veterano azzurro azzurro in età ancora giovane con esperienza in NBA. Simone Fontecchio è sulla carta la stella della squadra; da lui si attendono buone cose in NBA negli Utah Jazz il prossimo anno dopo una prima stagione di adattamento e questi mondiali saranno per lui un'ottima vetrina. L'allenatore è sempre Gianmarco Pozzecco, teatrale ed efficace uomo guida di una squadra che punta più sul gruppo che sui singoli. Dopo gli europei dello scorso anno il gruppo sembra offrire garanzie solide per una buona manifestazione.

Andrea Renzi