I migliori giocatori delle finali NBA

Il premio NBA Finals MVP viene assegnato ogni anno al giocatore che secondo i giurati ha fatto le migliori prestazioni nelle finali della lega più importante del mondo. È quindi un premio soggettivo che talvolta da origine a disaccordi e polemiche. È anche un premio che può essere assegnato solo ai giocatori di due squadre ed esclude quindi tanti fuoriclasse che non hanno avuto la fortuna di giocare in squadre vincenti. Sì, conta anche la vittoria del titolo per l'assegnazione di questo premio, perché solo nel 1969 ed è stato premiato un giocatore che non vinse l'anello; stiamo parlando del grande Jerry West. Il 1969 è stato anche il primo anno in cui è stato assegnato questo premio, motivo per cui il leggendario Bill Russell non l'ha mai vinto nonostante undici titoli NBA conquistati come leader dei Boston Celtics. La NBA per rimediare a questo ritardo che lo ha penalizzato, ha deciso di chiamare questo premio Bill Russell Award. I giocatori che ne hanno vinti di più sono stati Michael Jordan con sei su sei finali disputate, LeBron James con quattro, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Tim Duncan con tre, Willis Reed, Kareem Abdul Jabbar, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant, Kevin Durant e Kawhi Leonard con due. Michael Jordan oltre ad essere quello che ne ha vinti di più, è stato anche l'unico ad aver sempre vinto questo trofeo quando i suoi Bulls hanno raggiunto le finali.

Andrea Renzi