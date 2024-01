I Titans, buona la prima di ritorno: Todi ko 62-55

Comanda quasi sempre, soffre un po' nei quarti centrali e, in quello decisivo, strappa per il successo. La Pallacanestro Titano inaugura il girone di ritorno imponendosi 62-55 su Todi, mantenendosi così quarta in classifica a braccetto con Fossombrone. Per i Titans 35 complessivi per il trio Fusco-Macina-Pesaresi e soprattutto 20 di un Gamberini versione trascinatore, per quanto il miglior bottino di serata sia nelle fila ospiti, con un Revello da 21 punti.

Al via Todi si porta sul 6-3 e da lì in poi non comanderà più, perché la Titano prende subito il controllo e al primo riposo è avanti di 9, con Gamberini già a quota 12. Con attacco e difesa a regime, i biancazzurri hanno però il problema falli, tanto che nel secondo lo stesso Gamberini è a 4, mentre Dini e Pesaresi sono a 3. Situazione inusuale che fa il gioco di Todi, presa per mano da Revello e Galic fino al -1 dell'intervallo lungo.

Poi, un terzo periodo a due facce: nei primi 6' Fusco e Dini danno la scossa per il +8 Titans, nei restanti 4' invece contro-reazione umbra a firma Revello-Oboichuk e l'ultimo quarto si comincia a punti pari. Ma niente finale al cardiopalma: nonostante Fusco e Dini fuori per falli, i Titans non concedono nulla e imbastiscono un nuovo +8, Todi, per quanto si sforzi, stavolta non riesce a replicare e i minuti conclusivi scivolano via senza troppi rischi.