I Titans superano Urbania e fanno 3 su 3

I Titans crescono a vista d'occhio - dal punto di vista di gioco e percentuali – e, soprattutto, continuano a vincere. Terzo successo in altrettante partite per la Pallacanestro Titano nella Coppa del Centenario: questa volta a cadere, sotto i colpi della squadra di coach Porcarelli, è Urbania superata al Multieventi con un netto 71-54. San Marino è sempre in totale controllo del match, i marchigiani sono avanti solamente nel primo quarto con un 18-16 fatto di tre triple consecutive. A questo rispondono, però, le 4 “bombe” di fila a fine periodo dei “tre” capitani biancazzurri: una di Macina, una di Raschi e due di Saponi. Alla fine è 28-18 con ben 6 tentativi dalla lunga distanza andati a buon fine.

Il vantaggio aumenta e i Titans toccano addirittua il +27 ad inizio quarto parziale con l'ennesima tripla ed il 63-36. Alla sirena è 71-54, come detto: da segnalare i 14 punti di Francesco Palmieri – top scorer – seguito dai 13 di Raschi e i 12 di Macina. Debutto assoluto, invece, per il giovanissimo classe 2004 Alessandro Renzi: Pallacanestro Titano che ora osserverà un turno di riposo prima di tornare in campo il prossimo 23 maggio in trasferta contro Montemarciano per l'ultima del girone d'andata.