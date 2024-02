I ventotto giocatori per NBA Rising sun 2024

Quest'anno all'All Star Game per l'ambita esibizione di esordienti e giocatori al secondo anno in NBA, ci saranno tre squadre composte da sette giocatori della lega e una squadra composta da sette giocatori della G League, la seconda lega americana. I ventuno giocatori NBA verranno scelti dalle tre squadre con un draft e ad effettuare le scelte saranno ex giocatori NBA quali Pau Gasol, Tamika Catchings e Jalen Rose per i tre team NBA e Detlef Schrempf guiderà i sette della G League. I ventuno giocatori NBA sono i seguenti: Bilal Coulibaly, Keyonte George, Jordan Hawkins, Scott Henderson, Chet Holmgren, Jaimie Jaquez jr, Derek Lively II, Brandon Miller, Brandin Podziemski, Cason Wallace, Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Dyson Daniels, Jalen Duren, Jsden Ivey, Walker Kessler, Bennedict Mathurin, Keegan Murray, Shaedon Sharpe, Jabari Smith jr, Jalen Williams. I sette rappresentanti della G League saranno invece Matas Buzelis, Ron Holland, Tyler Smith, Izan Almansa, Mac Mcclung, Alondes Williams e Oscar Tshiebwe. Purtroppo non ci sarà Simone Fontecchio tra i ventuno rappresentanti della NBA. Il nostro campione infatti non è partito benissimo in NBA, anche se ultimamente si è ritagliato un posto tra i cinque titolari a Utah nei Jazz. Qualora dovessero esserci infortuni, ovviamente altri debuttanti o giocatori al secondo anno in NBA ne prenderanno il posto e forse tra questi potrebbe figurare anche il nostro italiano Simone, che è al secondo anno nella Lega.

Andrea Renzi