Il Basket 2000 vince il campionato sammarinese

È il Basket 2000 il trionfatore dell’edizione 2024 del Campionato sammarinese. I senior, che disputeranno tra poche settimane il campionato di DR2, hanno sconfitto in finale i ragazzi dell’Under 19 Titans, autori di un bel percorso in queste settimane. Terzo posto per lo Iam, che con un grande quarto periodo batte i Dogana Ducks. MVP della manifestazione è Kevin Riccardi (Basket 2000), incontenibile e autore di almeno 20 punti in quattro partite tra le sei disputate. Grande festa e premiazioni ad Acquaviva, teatro di questo appuntamento tradizionale per il mondo FSP.