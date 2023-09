Il miglior cestista non americano della storia

Gli USA sono sempre stata la nazione per eccellenza nella pallacanestro, anche se oggi ci sono molte più nazioni rispetto al passato che sfornano giocatori leggendari. Su chi possa essere il più grande cestista della storia non a stelle e strisce non esiste una verità oggettiva e nemmeno una soggettiva che metta tutti d'accordo. Ecco alcuni tra i candidati per questo riconoscimento, sicuro che potrebbero essercene altri. Giannis Antetokounmpo: campione NBA e premiato miglior giocatore sia della stagione regolare che dei play off con i Bucks, dove gioca tuttora. Arvydas Sabonis: il centro sovietico poi lituano che a metà anni ottanta prima dei gravi infortuni sbalordì il mondo intero grazie ad una completezza totale mai vista per uno sopra i due metri e venti cm. Nikola Jokic: campione NBA e premiato miglior giocatore della stagione regolare e delle finali. Gioca da sempre nei Nuggets. Hakeem Olajuwon: centro nigeriano leggendario negli anni ottanta e novanta; due titoli NBA con i Rockets. Drazen Petrovic: gioiello jugoslavo e poi croato negli anni ottanta e novanta, soprannominato il Mozart dei canestri. Nikos Galis: il greco cresciuto negli USA che incrementò lo sviluppo del basket nella sua patria. Sergej Belov: il russo che per la prima volta sconfisse i collegiali americani alle olimpiadi nel 1972, era soprannominato il Jerry West europeo. In attesa di Luka Doncic: sloveno attualmente nei Mavericks di soli ventiquattro anni e Joel Embiid, camerunense per il momento che devono ancora sbocciare totalmente.

Andrea Renzi