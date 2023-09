Italia tra le prime otto ai mondiali FIBA 2023

L'Italia ha sconfitto Portorico 73 - 57 in una partita che era uno spareggio per arrivare ai quarti di finale. In questa partita decisivi il veterano in fase calante per l'età Luigi Datome, autore di triple importanti, l'altro veterano in età ancora florida Niccolò Melli, leone a rimbalzo e Stefano Tonut, uno dei pochissimi ad aver tirato bene per tutta la partita. Nella partita precedente, dove gli azzurri hanno sconfitto la Serbia, era stato Simone Fontecchio l'eroe azzurro per punti e percentuali stellari. Oggi non ha brillato e l'Italia ha comunque tagliato il traguardo. Ciò significa che il gruppo c'è e può sopperire anche ad una giornata negativa della stella della squadra. Se il gruppo c'è, il merito è anche dell'allenatore Gianmarco Pozzecco, istrionico personaggio da giocatore e rimasto tale ora che è l'allenatore. Il coach ha trovato la giusta alchimia tra stelle, veterani, giovani e gregari e tutti gli azzurri che scendono in campo contribuiscono con entusiasmo a mettere il proprio mattoncino. E ora avanti senza paura, anche nel caso dovessimo pescare il leggendario Team USA.



Andrea Renzi