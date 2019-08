La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro presenta Paul Eboua e Henri Drell

Nel video le interviste ai due nuovi acquisti

Giovani ma entrambi molto determinati ad affrontare la nuova avventura e le difficoltà di un campionato come la Serie A italiana. Nella inusuale location di un grande supermercato, sono stati presentati Paul Eboua ed Henri Drell, due dei nuovi giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Paul Eboua – camerunese classe 2000 – ha giocato l'ultima stagione in A 2 con la maglia di Roseto e si presenta con un sogno chiamato NBA. Ala di 2 metri e 2 centimetri, non ha perso tempo e si è subito ambientato nella nuova realtà. Stesso ruolo e stessa età, 19 anni per Herni Drell che con Pesaro ha firmato un contratto di tre anni. Ala piccola della Nazionale Estone, arriva dalla Germania dove è cresciuto nelle giovanili del Brose Bamberg, prima di esordire nella serie A tedesca, sotto la guida di Federico Perego, lo stesso coach che lo ha fortemente voluto in maglia biancorossa.

Nel video le interviste ai due giocatori