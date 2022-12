La Pallacanestro Titano batte Osimo e sale al 3° posto

La Pallacanestro Titano comanda nel primo tempo e allunga nella ripresa, così l'ultima prima di Natale regala l'aggancio al gruppo di terze. L'80-62 su Osimo è l'8° successo su 12 partite e permette di raggiungere Perugia – che ha una gara in più – e la riposante Fossombrone: davanti ci sono solo la capolista Loreto Pesaro e Urbania.

In quello che è il sipario calante sul 2022 il protagonista principale è Gamberini (23 punti), poi ci sono i 25 combinati da Dini e Raschi e i 17 di Fusco. 14 dei quali – con 4 triple – messi insieme in un primo quarto con ritmi da centello: al 10° è 27-22, dopodiché le difese entrano in bolla e con esse anche Osimo, capace di mettere la freccia con un parziale di 8-0. Sarà l'unica fase di vantaggio ospite, ma sarà anche breve: Riccardi e Dini guidano il ritorno biancazzurro e pure questo quarto termina sul +5 Titans.

E dopo l'intervallo lungo Gamberini si prende la scena segnando da ogni posizione, dando impulso allo strappo decisivo: 2' di gioco ed è già +10 San Marino, che arriva all'ultimo riposo sul +15 e nel quarto, dopo un momento di accorcio osimano, tocca anche il massimo vantaggio di +23, così nel finale è già spirito vacanziero.