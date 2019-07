La VL Pesaro debutta contro la Fortitudo Bologna

Subito una sfida di cartello per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La VL debutterà nel nuovo campionato in serie A contro la neopromossa Fortitudo Bologna martedì 24 settembre, con ritorno al PalaDozza il 12 gennaio. Il primo impegno in trasferta il 29 settembre a Sassari. Poi il turno di riposo alla terza giornata. Alla ripresa, il 13 ottobre in casa contro la Virtus Bologna. Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, si concluderà domenica 5 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 26 aprile.