Le squadre favorite per il titolo NBA 2022 - 23

E' iniziata da qualche giorno la stagione NBA 2022-23 e sono già partiti i pronostici su chi potrà conquistare l'anello, aggiudicandosi la vittoria finale. Secondo le agenzie di scommesse, le favorite per il titolo finale sono Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Queste due squadre, già negli ultimi anni, hanno fatto vedere grandi cose. Boston dovrebbe, secondo pronostici, migliorare con l'esplosione definitiva di Jason Tatum e Milwaukee col recupero di Middleton tornerà sulla carta forte come quella che ha vinto il titolo due anni fa.

Dopo queste due c'è sempre l'eterna Golden State, che già ha trionfato l'anno scorso, anche se sulla carta non è più la squadra di qualche anno fa. Al quarto posto ci sono i Los Angeles Clippers dei tanti rientranti dagli infortuni, su tutti Leonard. Poi Brooklyn Nets e Phoneix Suns.

Poi come sempre ci saranno sorprese, miglioramenti imprevisti, vicissitudini non preventivate, che sono appunto il bello e a volte il brutto nel caso di infortuni e litigi, del basket e degli sport in generale. Per noi italiani c'è la grande speranza che Paolo Banchero vinca il premio di rookie dell'anno e che Simone Fontecchio si ritagli un ruolo importante a Utah.

Banchero ha ben impressionato dopo tre partite in particolare a quella del debutto, dove ha registrato numeri tali da entrare nella top 10 di sempre dei debuttanti, anche se i suoi Magic le hanno perse tutte e tre. Ma questo non preoccupa, perché come tutti sanno, i migliori rookie vanno secondo le regole del draft, nelle squadre che sono andate peggio l'anno scorso.

Andrea Renzi.