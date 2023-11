NBA In season tournament 2023 – 24

Da questa stagione corrente in NBA oltre al titolo assegnato nelle finali dei play off tra la miglior squadra dell'est e quella dell'ovest, ci sarà un altro trofeo minore che verrà assegnato: In season tournament. Il valore di questo secondo trofeo è paragonabile alla Coppa Italia nel calcio italiano, che funge da secondo trofeo dopo lo scudetto.

La formula di questo torneo NBA è però originale e unica nella storia di tutti gli sport. Infatti non ci saranno partite specifiche per questo torneo, ma varranno partite valide anche per la stagione regolare perché ottantadue partite di stagione regolare sono già tantissime e sarebbe deleterio per il rendimento dei giocatori aggiungerne altre.

Solamente la finale di questo torneo sarà una partita a sé, non inclusa nella stagione regolare. Parteciperanno a questo torneo tutte le trenta squadre della NBA divise in sei gironi da cinque squadre ciascuno, divise sempre tra est e ovest. Le prime di ogni girone e le migliori due seconde, in totale otto, si sfideranno poi ad eliminazione diretta e la finale sarà il nove dicembre a Las Vegas.

Andrea Renzi