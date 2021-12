Pallacanestro Titano sul velluto: 80-54 a Jesi

La Pallacanestro Titano fa 80 e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al Multieventi i ragazzi di coach Simone Porcarelli inaugurano nel miglior modo possibile il girone di ritorno superando l'Aurora Jesi con un netto 80-54. Grazie a questo successo i Titans rimangono al comando della C Silver assieme a Fossombrone, vincente nello scontro diretto contro Montemarciano. Autentico protagonista è Riccardo Fornaciari autore di ben 26 punti, la maggior parte nel super parziale iniziale che ha indirizzato il match sui binari biancazzurri. Basti pensare che, in pieno secondo quarto, il tabellone segnava 32-5 per la Pallacanestro Titano dopo un break di 27-0.









Partita, quindi, subito in discesa anche grazie ai 14 di Dini e i 10 di Macina e Altavilla, tutti in doppia cifra. Agli ospiti, invece, non bastano i 17 di Marello con il vantaggio dei Titans che resta sempre superiore ai 20 punti. Menzione anche per il giovanissimo Filippo Ricciotti – classe 2004 – che, dopo i primi canestri in Coppa, segna anche in campionato. Campionato che ora vedrà la Pallacanestro Titano affrontare il Basket Giovane Pesaro, sempre sul parquet di casa.