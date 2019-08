Serie A basket, ecco i calendari: apre VL Pesaro-Fortitudo Bologna

Luci e ombre sulla Serie A 2019-2020 di basket: tra stelle che vanno (Mike James) e che vengono (Rodriguez e Teodosic), tra un format che prevede due squadre in più ed è subito azzoppato dal fallimento di Avellino, per cui le squadre salgono a 17. E per ora salgono a due pure le retrocessioni, pessima novità per una VL Pesaro sempre in cerca di qualcuno da lasciarsi alle spalle. Intanto arriva il calendario e ai marchigiani spetta l'onore di aprire, martedì 24 settembre, in casa con la Fortitudo Bologna. L'altro anticipo è Brescia-Reggio Emilia, mentre mercoledì 25 si giocano Trento-Pistoia e la sfida tra Virtus (Bologna-Roma) e giovedì 26 sotto con Venezia-Trieste, Brindisi-Cantù, Varese-Sassari e Treviso-Milano, con Cremona di riposo.

La regular season si chiude il 26 aprile, mentre i playoff partiranno il 7 maggio e finiranno entro il 12 giugno. Il girone d'andata termina il 5 gennaio e determinerà le qualificate alla Final 8 di Coppa Italia, in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio. La pausa del campionato si protrarrà fino al primo marzo e in mezzo ci sarà anche la finestra per le qualificazioni a Euro 2021. Il derby di Bologna si giocherà al 15° turno e all'andata cadrà a Natale – con Virtus in casa – mentre la sfida tra le corazzate Virtus e Milano è in programma nella giornata seguente. Venezia-Sassari, remake dell'ultima finale scudetto, si disputerà all'8° turno. I lagunari affronteranno la Virtus alla terza giornata e Milano alla 13^.

Per quel che riguarda la VL, dopo la sfida con la Fortitudo il calendario prevede la trasferta di Sassari, il riposo, la Virtus Bologna in casa e un altro viaggio, a Brindisi. L'incrocio Milano-VL arriva al 12° turno e anticipa un finale di regular season che prevede le sfide interne con Varese e Pistoia, la trasferta a Cantù, l'ostica Venezia in casa e infine la chiusura a Trieste.